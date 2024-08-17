حبس زوجين متهمين بقتل مقاول في العاشر م رمضان

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار رأفت القاضي، رئيس النيابة، قرارا بحبس زوجين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بقتل مقاول.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من شاب مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بالعثور على والده، مقاول، جثة هامدة مصابا بعدة طعنات داخل مسكنه بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان.

تبين أن المجني عليه كان يرتدي ملابسه بالجزء العلوي، وسلامة نوافذ المسكن وسرقة سيارة المجني عليه ومفاتيحها، فيما تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجين من مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

تبين أن المتهمين قد تخلصا من المجني عليه على إثر وجود علاقة محرمة بين الزوجة والمجني عليه بعلم زوجها، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 2212 لسنة 2024 جنح ثان العاشر من رمضان.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت برئاسة المستشار رأفت القاضي، رئيس النيابة، حبس المتهمين على ذمة التحقيق.