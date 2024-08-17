احتفالًا بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال إندونيسيا، عقدت سفارة إندونيسيا في القاهرة مراسم رفع العلم خارج مقر السفارة الإندونيسية لأول مرة، حيث تم عقد هذا الحدث في إستاد مدينة البعوث الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف.

وبدأ البرنامج الساعة 07.30 بأجواء مهيبة مليئة بالروح الوطنية، حيث قام سفير إندونيسيا لدى مصر، لطفي رؤوف، بدور مفتش المراسم، وقام الرائد (المشاة البحرية) آجي بورنومو، مساعد الملحق العسكري، بدور قائد المراسم، فيما جاء فريق رفع العلم من الطلاب الإندونيسيين في المدرسة الإندونيسية بالقاهرة (SIC) و معهد الأزهر الثانوية، وكان موضوع الاحتفال بيوم الاستقلال الإندونيسي لعام 2024 هو "الأرخبيل الجديد، إندونيسيا المتقدمة".

ويعد اختيار الموقع باستاد مدينة البعوث الإسلامية له معنى خاص، وهو أنه رمز للانفتاح والشمول، و حتى يتمكن من استيعاب الجالية الإندونيسية في مصر، والتي تعد أعدادها أكثر من 15000 شخص.

وقال السفير لطفي رؤوف: "لقد اخترنا استاد مدينة البعوث الإسلامية كمكان لإقامة البرنامج هذا العام على أمل أن يكون هذا الحدث في متناول جميع المواطنين الإندونيسيين في مصر، وهذا المكان ليس مجرد تمثيل مادي ولكنه أيضًا رمز لإلتزامنا بمواصلة التقرب من المجتمع.

وأقيم هذا الحدث من خلال التعاون بين السفارة الإندونيسية في القاهرة ومدينة البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف والمنظمات الطلابية الإندونيسية في مصر، بعد مراسم رفع العلم.

وخلال الحدث، عقدت مسابقات شعبية مختلفة، بما في ذلك تناول البسكويت، وشد الحبل، والعديد من المسابقات الأخرى. وسبق أن أقامت السفارة الإندونيسية بالقاهرة مسابقات رياضية مثل كرة الريشة والبولينج وسيباك تاكرو وتنس الطاولة.

وحضر الحفل حوالي ألف مواطن إندونيسي من اتحاد الطلبة الإندونيسيين (PPMI)، وممثلي المنظمات الإقليمية والمنظمات التابعة لمنظمات المجتمع في إندونيسيا، ومسؤولين وموظفي السفارة الإندونيسية، وطلاب المدرسة الإندونيسية بالقاهرة (SIC). وضيوف آخرين، من بينهم وفد من مقر الحركة الكشفية الوطنية الإندونيسية الذين كانوا في زيارة عمل إلى مصر.