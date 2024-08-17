 إيران تبدي استعدادها لنقل الغاز الروسي عبر أراضيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تبدي استعدادها لنقل الغاز الروسي عبر أراضيها

وكالات
نشر في: السبت 17 أغسطس 2024 - 1:27 م | آخر تحديث: السبت 17 أغسطس 2024 - 1:27 م

نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، عن سفير إيران لدى روسيا، كاظم جلالي، قوله إن إيران مستعدة لنقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، لم يتضح حتى الآن أي من اتجاهات العبور كان يقصدها.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الأسبوع الماضي، إن بلاده ستتسلم 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يومياً، وفق وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

ووقَّعت شركة الطاقة الروسية العملاقة «جازبروم» مذكرة تفاهم، في يونيو، مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لتوريد الغاز عبر خط أنابيب إلى إيران، بغية تحويل الأخيرة إلى «مركز للغاز بالمنطقة»، كما ذكرت الوكالة الإيرانية.


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