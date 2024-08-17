أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدم رصد أي حالات إصابة أو اشتباه بجدري القرود في مصر حتى الآن، مشيرًا إلى عدم توطن المرض.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة «صدى البلد» مساء السبت، إن آخر حالات تم الإعلان عنها بشفافية كانت 3 حالات في عام 2023.

وأوضح أن احتمالية تحول جدري القرود إلى جائحة مشابهة لفيروس كورونا ضعيفة؛ نظرًا لأن انتقال جدري القرود يتم عن طريق التلامس المباشر والرذاذ، في حين ينتقل فيروس كورونا عن طريق الهواء.

وأضاف أن عدد حالات جدري القرود المسجلة عالميًا بعد عامين من ظهوره لا يتجاوز 16 ألف حالة في الكونغو وأكثر من ذلك بقليل عالميا، مؤكدا أن «احتمالية انتشار المرض في مصر منخفضة جدًا فهو ليس من الأمراض المتوطنة.. وعلاجه موجود وهو مضاد الفيروسات وهو علاج ناجح وناجع».

وفيما يتعلق بانتشار الكوليرا في السودان، أكد «عبد الغفار» خلو مصر من المرض منذ عام 2006، مشيرا إلى أن الحالات التي تم اكتشافها بعد ذلك التاريخ كانت قادمة من الخارج، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر مصر خالية من الكوليرا.

وأوضح أن وزارة الصحة تعمل على رفع درجة الاشتباه وتنشيط إجراءات الترصد والمتابعة اللصيقة وتحديث البروتكولات في جميع المنافذ البرية والبحرية ومواقع الترصد؛ بهدف الحفاظ على مصر خالية من الأمراض الوبائية المنتشرة في دول الجوار، مشيرا إلى أنه يتم تحويل أي حالة اشتباه للمتابعة لمدة 21 يوما.