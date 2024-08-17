هيئة البث الإسرائيلية عن مسئولين أمنيين: القتال في غزة انتهى بشكل عام

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الجمعة، عن مسئولين أمنيين كبار قولهم إن القتال في غزة انتهى بشكل عام.

وقالت هيئة البث إنّ المسئولين أبلغوا القيادة السياسية بأن الوقت حان لإبرام صفقة لتبادل المحتجزين، وكشفت أن المسئولين أكدوا أنه بإمكان إسرائيل العودة إلى القتال في غزة إذا تطلب الأمر، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك.

وكان مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، قد صرح يوم الجمعة، بأن أطراف محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى تمكنت من حل الخلافات المتبقية وأن الاتفاق جاهز الآن للتوقيع.

وجرت يومي الخميس والجمعة، مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال بيان مشترك لمصر وقطر والولايات المتحدة، إنّ الوسطاء قدموا مقترحًا لوقف إطلاق النار لإسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، من شأنه أن يؤدى إلى تقليص الخلافات بين الطرفين.