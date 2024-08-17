فريق بلاك تيما يشعل أجواء مسرح المحكي في ثالث ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى

أشعل فريق بلاك تيما، مسرح المحكي، في ثالث ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ32، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وقدم فريق بلاك تيما، مجموعة من أعماله الخاصة منها: "بحار، أخبار أهرام، يا حلو صبح، يا بيبان يا عالية، ميدلي كل مرة - علموني، إيه يعني، إنسان، يا صديق، قد المحيط، وينك، برنس الليالي، ست الحسن، إفلت زمام، عندي سر، علي شط النيل، جوبا".

ومن المقرر أن يحيي الحفل الثاني في التاسعة مساءً فريق "البالونا" البرتغالي الذي يقدم بأداء مميز باقة من مؤلفاتهم الموسيقية والغنائية التي تمزج بين قوالب وأساليب موسيقية مختلفة قديمة ومعاصرة، مع إلقاء الشعر باللغة البرتغالية والمستوحاة من الثقافات القديمة (طريق الحرير والبحر المتوسط) باستخدام الآت تقليدية قديمة من آسيا، وشمال إفريقيا والشرق الأوسط بجانب باقة من أغاني ألبومهم الأخير "ENNEAD".

وفي العاشرة مساء يقدم الفنان لؤي بمصاحبة فرقته مختارات من أعماله الخاصة، بالإضافة إلى تترات المسلسلات والأعمال السينمائية التي ساهمت في نجاحه وشهرته خلال مشواره الفني منها: "آه يا شوق، آه يا عيني يا ليل، من أولها، نقابل ناس، أنا كده، واحد من الناس، أخاف ليه، دقات قلبي، اللي تعبنا سنين في هواه، سمعني، أخر نسخة، مين فينا، بحبك، قلبت الدنيا، ولا ينفع".