قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه لابد من توطين صناعة الأسمدة والبذور والكيماويات في مصر، وفق برنامج وطني محدد يقلل من الاستيراد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، أن مصر تستهدف تصدير العام المقبل نحو 8.5 مليون طن من 400 منتج زراعي.

وأشار إلى أن مصر صدرت مليوني طن موالح وطن بطاطس هذا العام، موضحا أن البطاطس أفضل من القمح من حيث العوائد والمساحة والطلب.

ونوه فهيم، بأن 100% من صادرات البطاطس من المشروعات الجديدة، متابعا: «لولا إجراءات الدولة لما وجدنا المنتجات الزراعية الآن وعلينا دعم الدولة والوقوف بجانب القيادة السياسية».

وأشار إلى أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ويجب النظر للمستقبل نظرة واعية ومنصفة.