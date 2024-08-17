التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة إنبي وفاركو في الدوري 

انتهى لقاء فاركو وإنبي بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

شهد اللقاء سيطرة نسبية لفريق إنبي على مجريات اللعب، حيث سعى الفريق البترولي إلى خطف الثلاث نقاط، إلا أن دفاعات فاركو صمدت أمام الهجمات المتكررة. وحاول الفريق السكندري استغلال الهجمات المرتدة، ولكن دون جدوى.

ورغم التغييرات التي أجراها المديران الفنيان للفريقين في الشوط الثاني، إلا أن النتيجة ظلت على حالها، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 45 نقطة، محتلاً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد فاركو إلى 33 نقطة، متواجدًا في المركز الخامس عشر.