توقيع عقود أعمال جديدة للمقاولون العرب في ليبيا

وقع المهندس بلقاسم خليفه حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب والمهندس حسن مصطفى نائب رئيس الشركة عدد من العقود الخاصة بعدد من المشاريع الجديدة المُخطط تنفيذها في مدينة طبرق والبيضاء والمخيلي، في إطار تحقيق الرؤية الإستراتيجية المتعلقة بتطوير وتنمية كافة المدن والمناطق الليبية.

حضر التوقيع المهندس أنس الصغير رئيس القطاع المشرف على فرع الشركة بليبيا،والمهندس أحمد عبدالحميد مدير فرع الشركة بليبيا.

وخلال مراسم التوقيع أشاد المهندس بلقاسم حفتر بالتعاون مع شركة المقاولون العرب وبتنفيذيها للعديد من المشروعات التي تعمل على تسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

من جانبه وجه المهندس أحمد العصار الشكر للمهندس بلقاسم حفتر، على ثقته بالشركة مشيرا إلى أن المقاولون العرب، لن تدخر جهدا فى تنفيذ المشروعات فى ليبيا، بأفضل المواصفات، وطبقا للبرامج الزمنية.

تتضمن العقود تنفيذ مشروع ازدواج طريق الغريقة بطول ٤ كيلو متر، وطريق المخيلى بطول ١.٨ كم، ومشروع إنشاء كوبري جزيرة إمساعد بطبرق بطول ٦٠٠ م ، ومشروع كوبري طريق المركز الطبي بطبرق بطول ٦٠٠م .

جدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب تنفذ العديد من المشروعات بليبيا في إطار إعمار درنة والمدن المتضررة ورفع كفاءة الطرق.