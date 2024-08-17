تراجعت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان عن بيانها السابق بأن الزلزال الذي بلغت قوته 3ر6 درجة على مقياس ريختر وضرب السواحل الشرقية من تايوان، في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، كان حدثا مستقلا، ليس له صلة بزلزال هولين، الذي وقع في أبريل الماضي، قائلة إنه في الواقع هزة ارتدادية كبرى لزلزال هوالين.

وأوضحت المراقبة الأولية للإدارة، أن مركز الزلزال، الذي وقع أمس الجمعة، يقع على بعد 2ر34 كيلومترا، جنوب شرق مقر الحكومة المحلية في مقاطعة هوالين، على عمق 7ر9 كيلومتر، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم السبت.

وعدلت الإدارة تقريرها بعد ظهر أمس الجمعة، حيث عدلت الموقع إلى الغرب عند 78ر23 درجة شمالا و71ر121 درجة شرقا والعمق إلى 36ر19 كيلومترا، بعد إجراء المزيد من التحليل.

ويقع مركز الزلزال الجديد على بعد 22ر4 كيلومتر من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 2ر7 درجة وضرب مقاطعة هوالين في الثالث من أبريل الماضي، بينما كان المركز الأصلي للزلزال الذي تم الإبلاغ عنه صباح أمس الجمعة، على بعد 63ر15 كيلومتر من زلزال هوالين.

كان الزلزال الذي ضرب تايوان وبلغت قوته 2ر7 درجة في 3 أبريل الماضي قد أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1155 آخرين.

وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار" التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.