الاحتلال يقر بمقتل قائد سرية بمعارك غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد، وهو قائد سرية في كتيبة الإسناد اللوجستي، خلال معارك وسط قطاع غزة.

وبثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد فيديو لاستهداف عناصرها تجمعات لجنود الاحتلال بالقصف الصاروخي شرق خان يونس.

وأجهزت عناصر الكتائب وهم يعدون الصواريخ ويجهزون التوصيلات اللازمة قبل الإطلاق بأحد الأنفاق، بينما يخاطب أحد العناصر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت قائلا إن طائراتهم الاستطلاعية غير مجدية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن 11 جنديا على الأقل أصيبوا بجراح متفاوتة في حدث أمني بقطاع غزة، دون توضيح طبيعته.

وخلال الأيام الأخيرة، كثفت المقاومة استهدافها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، خاصة في رفح وخان يونس، وأوقعت عددا من الجنود بين قتيل وجريح، كما أعلنت تدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية التابعة لهم.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم شرق منطقة القرارة شمال خان يونس، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.