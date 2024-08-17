وزير التعليم الفلسطيني يتابع قضايا طلبة قطاع غزة في القاهرة

بدأ وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم، اليوم السبت، زيارته لمصر، والتي تأتي في إطار متابعة قضايا طلبة قطاع غزة الموجودين في مصر، من المدارس والجامعات، والوقوف على واقع الاحتياجات في ظل الظروف والتحديات الراهنة؛ نتيجة تواصل الإبادة الجماعية في القطاع.

واستهل برهم جولته بتفقد قاعات امتحان الثانوية العامة، في دورته الثانية، والمنعقد لطلبة غزة، حيث اطمأن على سير الامتحان وفق ما هو مخطط له، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

والتقى الوزير برهم، في مقر السفارة الفلسطينية في القاهرة، عددا من المعلمين والكوادر التربوية التي خرجت من غزة إلى مصر، للتباحث في السبل الكفيلة؛ بتوفير آليات تضمن تعويض طلبتنا الغزيين عما فاتهم في المراكز التعليمية.

واجتمع مع رؤساء وممثلين عن الجامعات الغزية الموجودين في الجمهورية المصرية، وتباحث وإياهم سُبل استئناف وإسعاف التعليم العالي؛ في ظل ما شهده من تدمير وخسائر بشرية ومادية.

في السياق، أكد برهم أن هذه الزيارة تندرج في إطار المتابعة الحثيثة لطلبة وكوادر تعليمية من غزة موجودة في مصر، مشددا على حرص الوزارة وبمتابعة من الحكومة على توفير كل المقومات الكفيلة بإنقاذ التعليم في غزة، والجاهزية الكاملة في حال وقف عدوان الاحتلال المتواصل.

يُشار إلى أن هذه الزيارة تُنفذ على مدار ثلاثة أيام؛ بمتابعة كوادر وطواقم السفارة الفلسطينية في القاهرة، ستشهد خلال اليومين المقبلين سلسلة لقاءات من أبرزها؛ الاجتماع مع وزيري التربية والتعليم العالي، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، ومسئول اليونيسف في مصر، وشخصيات اعتبارية وهيئات دولية متخصصة في التعليم.