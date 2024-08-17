ختام البطولة الدولية للتنس الأرضي للناشئين في نادي جزيرة الورد بالمنصورة

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم السبت، حفل ختام البطولة الدولية للتنس الأرضي للناشئين، والتي أقيمت خلال الفترة من 8 أغسطس حتى 17 أغسطس الجاري، حيث شارك فيها أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 17 دولة، بنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة.

من جانبه أكد النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي، في تصريحات اليوم السبت، أن البطولة الدولية للتنس من أكبر البطولات من حيث عدد اللاعبين المشاركين من مختلف الدول، مشيرًا إلى أن النادي ينظم البطولات الدولية للتنس بصفة مستمرة، بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتنس.

يذكر أن البطولة الدولية للتنس الأرضي للناشئين بنادي جزيرة الورد الرياضي، أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري للتنس الأرضي برئاسة الدكتور إسماعيل الشافعي، ونادي جزيرة الورد الرياضي برئاسة النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الإدارة، وحضر نهائي البطولة العديد من أعضاء مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس الأرضي، والإعلاميين، والعديد من المهتمين باللعبة.

جاء تكريم اللاعبين الفائزين في ختام البطولة فتيات وشباب بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وحاتم عبد الرحيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي، والمحاسب إبراهيم الجمل المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد الرياضي، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.