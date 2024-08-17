وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان إثر قصف الاحتلال سيارة في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين استشهدا مساء اليوم السبت إثر قصف الاحتلال سيارة في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن طائرة طائرة بدون طيار (درون) استهدفت خلية من 4 فلسطينيين في جنين خططت لهجمات وشيكة.

ويتوقع مختصون أن يتوقف مستشفى العودة في شمال قطاع غزة عن الخدمة خلال 24 ساعة في حال عدم توفر الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص الكوادر الطبية في الشمال، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمد صالحة إن نقص الوقود سيتسبب في توقف المستشفى عن تقديم الخدمات للمرضى خلال 24 ساعة، إذا لم يتم توفيره لتشغيل مولدات الكهرباء التي تمد أقسام المستشفى بالطاقة.

وأضاف أن نقص الوقود والكوادر والمستلزمات الطبية يجبر الأطباء على تأجيل نصف العمليات الجراحية تقريبا، مما يهدد ببتر أطراف بعض المرضى.