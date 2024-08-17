السعودية تنفي رصد فيروس جدري القردة المتسبب بإعلان الطارئة الصحية عالميا حتى الآن

أكدت هيئة الصحة العامة السعودية «وقاية» أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بـ«جدري القرود - النمط الأول» حتى الآن في المملكة، في ظل تزايد انتشار فيروس «جدري القرود»، على المستوى العالمي، وذلك بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية حول حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم بسبب تفشي النمط الأول من الفيروس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكدت الهيئة أن النظام الصحي في المملكة قوي وفعال وهو ما يجعله قادراً على مواجهة مختلف المخاطر الصحية؛ حيث اتخذت المملكة الإجراءات والتدابير الوقائية كافة للعمل على قوة الرصد والحد من انتشار الفيروس وتفشيه بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد من المواطنين والمقيمين.

وأشارت «وقاية» إلى أن هنالك العديد من الإجراءات الوقائية والخطط التوعوية، وإجراءات التقصي الوبائي، والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي التي تضمن الاستجابة لاحتمالات انتشار الأمراض المعدية.

وتؤكد هيئة الصحة العامة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات والمصادر غير الموثوقة، مشددة على ضرورة الحرص على اتباع السلوكيات الصحية، وكذلك نبهت إلى عدم السفر إلى الدول التي تم رصد حالات تفشي أو انتشار فيروس «جدري القرود Mpox» بها.