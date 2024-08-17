صعد الفنان لؤي، على مسرح محكي القلعة، الذي يعود لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، بعد غياب سنوات.

وتفاعل الجمهور مع لؤي على المسرح بالصيحات والتصفيق، وسط أجواء من السعادة، حيث كان معظم جمهور الليلة من الشباب.

وغنى الفنان لؤي بمصاحبة فرقته بمختارات من أعماله الخاصة منها: "آه يا شوق، آه يا عيني يا ليل، من أولها، نقابل ناس، أنا كده، واحد من الناس، أخاف ليه، دقات قلبي، اللي تعبنا سنين في هواه، سمعني، آخر نسخة، مين فينا، بحبك، قلبت الدنيا، ولا ينفع".

فيما قدم فريق بلاك تيما، حفلا للجمهور بمجموعة من أعمالهم الخاصة منها: "بحار، أخبار أهرام، يا حلو صبح، يا بيبان يا عالية، ميدلي كل مرة - علموني، إيه يعني، إنسان، يا صديق، قد المحيط، وينك، برنس الليالي، ست الحسن، إفلت زمام، عندي سر، على شط النيل، جوبا".

وشارك الفنان أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما الغناء، على مسرح المحكي، في ثالث ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ32، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وغنى الفنان أحمد الرافعي، أغنية "أخبار أهرام جمهورية"، على المسرح مع فريق بلاك تيما، في حفلهم بمهرجان القلعة.

وقدم فريق "البالونا" البرتغالي الحفل الثاني، بأداء مميز وباقة من مؤلفاتهم الموسيقية والغنائية التي تمزج بين قوالب وأساليب موسيقية مختلفة قديمة، ومعاصرة مع إلقاء الشعر باللغة البرتغالية، والمستوحاة من الثقافات القديمة (طريق الحرير والبحر المتوسط)، باستخدام الآت تقليدية قديمة من آسيا، وشمال إفريقيا والشرق الأوسط بجانب باقة من أغاني ألبومهم الأخير "ENNEAD".