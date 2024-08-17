طالبان تعلن غدا الأحد عطلة رسمية بمناسبة يوم الاستقلال في أفغانستان

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية، لدى طالبان غدا الأحد، عطلة رسمية في أفغانستان، بمناسبة يوم استقلال البلاد.

وأعلنت الوزارة أن هذا اليوم سيوافق الذكرى الـ105، لاستقلال أفغانستان عن الحكم الاستعماري البريطاني وسيتم اعتباره عطلة رسمية بمختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة، التابعة أيضا يوم 15 أغسطس، عطلة رسمية، بمناسبة "الانتصار على أمريكا وحلفائها".

وبينما تحتفل أفغانستان بهذا اليوم التاريخي، فإن العطلة الرسمية تعتبر تذكيرا بالماضي المعقد للبلاد وكفاحها المستمر بشأن هويتها القومية.

يأتي احتفال أفغانستان بهذه العطلة وسط معاناتها من وضع اقتصادي سيئ جراء ربط المعونات الدولية بتحسين حقوق الإنسان في البلاد وخصوصا حرمان الفتيات من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية ومنع النساء من العمل.

وأشارت عشر منظمات إغاثة دولية في بيان مشترك يوم الثلاثاء الماضي إلى أن ما يقدر بنحو 7ر23 مليون شخص في أفغانستان بحاجة إلى المساعدة، من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 40 مليون نسمة.

وقالت المنظمات العشر، التي تشمل "انقذوا الأطفال" و"ورلد فيجن" و"الإغاثة الإسلامية العالمية" و"لجنة الإنقاذ الدولية"، إن "ملايين الأفغان لا يزالون يعانون في واحدة من أكبر وأعقد الأزمات الإنسانية في العالم، بعد ثلاث سنوات من تغيير السلطة"، في إشارة إلى عودة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021.

وأضاف البيان أن "الأفغان، الذين يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، عالقون في دوامات من الفقر والنزوح واليأس. وتواجه أفغانستان خطر أن تصبح أزمة منسية دون دعم مستمر وتفاعل من المجتمع الدولي".



