قصور الثقافة تستعد لتدشن صالون أحمد زويل للثقافة العلمية بالإسكندرية

تستعد هيئة قصور الثقافة، لتدشين صالون للثقافة العلمية بالإسكندرية يحمل اسم العالم المصري أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل في العلوم، ضمن عدد من المشروعات والبرامج العلمية التثقيفية ستنظمها الهيئة بالإسكندرية.

وكان الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، التقى خلال جولة له بمحافظة الإسكندرية كلا من الدكتور أحمد عبدالرحيم عميد معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، والدكتور شريف قنديل أستاذ علوم المواد بجامعة الإسكندرية، ورئيس تحرير سلسلة الثقافة العلمية بالهيئة؛ لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة والمعهد خلال الفترة المقبلة لدعم برامج التوعية والتثقيف العلمي، وجاء اللقاء بحضور محمد عمارة مدير تحرير سلسلة الثقافة العلمية.

وشهد اللقاء، جولة داخل معامل ومراكز أبحاث المعهد، للتعريف بالأبحاث والمشروعات المقدمة في مجالات علوم المواد والطاقة والبيئة وتحلية المياه؛ تمهيدا لتنفيذ عدة مشروعات وبرامج علمية تثقيفية تنطلق بالإسكندرية، من أهمها تدشين صالون الدكتور أحمد زويل الشهري للثقافة العلمية بقصر ثقافة الأنفوشي، حيث تم الاتفاق على إطلاقه قريبا بإشراف الدكتور شريف قنديل الفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة، والذي تم تكريمه من رئيس الجمهورية في عيد العلم عام 2019؛ تمهيدا لعقد لقاءات وندوات حول أهم القضايا والموضوعات العلمية المطروحة على الساحة، بمشاركة كبار العلماء والباحثين، بجانب حفلات توقيع للإصدارات العلمية الجديدة في المجالات المختلفة.

وأكد "ناصف"، أن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بالعمل على تفعيل بروتوكولات التعاون مع مختلف الوزارات والجامعات والقطاعات الحكومية والمؤسسات، لتطوير الأنشطة والفعاليات المقدمة بالمحافظات كافة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن إطلاق الصالون الثقافي بالإسكندرية يأتي ضمن سلسلة صالونات ثقافية ستطلقها هيئة قصور الثقافة بالأقاليم الثقافية قريبا تحمل أسماء علمائها وأعلامها، وتشرف عليها الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، في ضوء ما تقوم به الهيئة من جهود لتطوير المحتوى والبرامج التوعوية التي تقدمها للرواد.