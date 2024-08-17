رئيس مركز تغير المناخ: تغير مواعيد الفصول الموسمية أثر على المحاصيل المنزرعة

تحدث الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، عن تأثير التغييرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والمحاصيل المصرية، قائلا إن تغير المناخ قضية جوهرية والجميع يدرك هذا الأمر خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، أن من أبزر معالم تغير المناخ في مصر وجود سيول وأمطار رعدية خلال فصل الصيف في جنوب مصر، لافتًا إلى أن مناخ مصر تغير في الآونة الأخيرة ولم يعد هذا المناخ الذي عاشه المصريون على مدار العقود الماضية.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة على مستوى البنية التحية واستصلاح الأراضي واتساع الرقعة الزراعية للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن التغييرات المناخية.

وأوضح فهيم، أن تغير مواعيد الفصول الموسمية أثر على المحاصيل التي يتم زراعتها، مؤكدًا أن التغيرات المناخية تستلزم أبحاثا وإرشادات علمية.

وأشار إلى أن تغير المناخ يؤثر على الدول وقد يوقف عملية النمو، موضحًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات في ملف الأمن الغذائي.