كيف يعمل مطار بيروت بعد انقطاع الكهرباء عن لبنان بالكامل؟

انقطع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء لبنان، السبت، بعد نقص في إمدادات الغاز المُشغلة لمحطات الكهرباء في البلاد عن العمل، حسب بيان لمؤسسة الكهرباء نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفاد البيان أن الانقطاع جاء نتيجة "خروج قسري" لـ "آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل... جراء نفاذ خزين (احتياطي) المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل"، بحسب شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.



وتوقفت "التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، إلخ)".

وقالت مؤسسة الكهرباء في لبنان إنها "ستقوم مجددًا بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريًا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليها".



وفي أول تعليق منه على الأزمة، أكد المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت، فادي الحسن، أن "المطار يُؤمّن الطاقة الكهربائية حاليا من المولدات، ونأمل ألا تطول الأزمة"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.

وردا على سؤال حول خطر العتمة في المطار خلال الساعات المقبلة، قال الحسن: "لا أريد استباق الأمور، ولا أعتقد أن الأزمة ستبقى على ما هي عليها".

يواجه لبنان أزمة شديدة في الكهرباء، ضمن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في مدار السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى نقص في إمدادات الطاقة.