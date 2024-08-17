المغربي «MR ID» ورانيا شعيبي يصدران نسخة جديدة بالموسيقى المغربية لأغنية الحلوة دي

أطلق الدي جي المغربي "MR ID" مستر آي دي، أحدث أغانيه بعنوان "الحلوة دي" مع المطربة المغربية رانيا شعيبي، على مختلف المنصات الموسيقية العالمية.

وتعيد رانيا شعيبي، إحياء رائعة داليدا المعروفة "الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية"، على الطريقة الموسيقية المغربية بالتعاون مع الموزع الموسيقي والدي جي المغربي "MR ID"، في أول عمل موسيقي يجمعهما سويا.

ويضع "مستر آي دي"، لمسته الموسيقية الخاصة في إعادة تجديد الأغنية بشكل عصري، مع مزيج من الإيقاعات المغربية والإلكترونيك ميوزيك، ليقدم نسخة استثنائية للأغنية الأشهر في العالم العربي رغم تقديم العديد من النسخ الغنائية من قبل، وذلك ضمن مشروعه الموسيقي الذي يعيد خلاله إحياء أشهر الأعمال التراثية العربية بأصوات مطربين صاعدين.

وتمهد رانيا شعيبي عبر الأغنية لانطلاقة غنائية جديدة في مشوارها الفني في رابع أغانيها الخاصة، بعد أصداء النجاح الجماهيري الذي لاقى أولى أغانيها الأصلية "مليت"، ومن قبلها تقديمها أغنية "واسيني" تتر المسلسل المغربي "ليالي الحي القديم".

وقال عبد الرحمن الحفيظ، الشهير بلقب "مستر اي دي"، أن أغنية "الحلوة دي" مميزة بلحنها السهل الممتنع وكلماتها الممتعة وسهلة الحفظ، وقرر إعادة تقديمها بنسخة موسيقية إلكترونية متأثرة بالموسيقى المغربية والإيقاعات الأفريكان، مؤكدًا أن اختياره لرانيا شعيبي جاء لما رأى فيها من موهبة غنائية صاعدة مميزة وصوت استثنائي أضفى شخصية خاصة على حالة الأغنية".

من جانبها عبرت رانيا عن حماسها للأغنية قائلة: "الحلوة دي لها حالة موسيقية خاصة تجسد تذكيرا بجمال الطبيعة والبساطة، وهي أغنية محبوبة ومحفوظة من كل الناس من مختلف الفئات لما فيها من أحاسيس الحنين والنوستالجيا".