رئيس وزراء أوزبكستان يقوم بزيارة رفيعة المستوى إلى أفغانستان

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في خطوة دبلوماسية مهمة، وصل رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله أريبوف إلى كابول، اليوم السبت، في ثاني أرفع زيارة يقوم بها مسؤول أجنبي منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل ثلاث سنوات.

ولقي رئيس الوزراء الأوزبكي استقبالا حافلا من قبل نائب رئيس وزراء طالبان عبد السلام حنفي في مطار كابول الدولي.

وتهدف زيارة أريبوف إلى كابول إلى مناقشة العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات التجارية بين أفغانستان وأوزبكستان، حسبما ذكرت وزارة التجارة والصناعة الأفغانية في بيان.

وأضافت الوزارة أنه تم توقيع خمس اتفاقيات تجارية واستثمارية بين البلدين. ومن المقرر أيضا أن يفتتح رئيس الوزراء الأوزبكي معرضا للمنتجات الأوزبكية.

وتأتي الزيارة في أعقاب اجتماع ثلاثي بين أفغانستان وأوزبكستان وأذربيجان، حيث ناقش وزراء الاقتصاد سبل تعزيز التجارة الإقليمية.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، حافظت أوزبكستان على علاقات سياسية جيدة مع حكومة طالبان، إدراكا منها لأهمية الاستقرار في المنطقة. وتشترك الدولتان في حدود طولها 144 كيلومترا.

ولا تزال حكومة طالبان غير معترف بها دوليا.