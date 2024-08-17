تحدث الفنان سامح الصريطي، عن مواكبته عملية التطوير في مدينة العلمين الجديدة منذ بدايتها، قائلا: «أنا عشت من أول طوبة ارتمت فيها»

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المهرجان» عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أنه تابع أعمال بناء وتطوير مدينة العلمين الجديدة حتى أصبحت مصدرا للبهجة للعالم العربي بأكمله.

وأشار إلى أن اسم العلمين في السابق كان مرتبطا بالألغام التي كانت موجودة بها، في حين تم محو هذه الصورة بالكامل، حتى أصبحت مدينة مزار في حد ذاتها.

ولفت إلى أن الموجودين في العلمين الجديدة يشعرون فيها بطاقة إيجابية، موضحًا أن كل من يقابلهم بالمدينة يشعرون بالسعادة جراء كل ما يتم تنفيذه بها.

ونوه بأن الفن هو أفضل وسيلة لتسليط الأضواء على مكان بعينه، موضحًا أن قوة مصر الناعمة أبرز قيمة هذا المكان وولّدت الأمل بأن كل مدينة في مصر يمكن أن تكون بهذا الشكل.



