 مصر تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو


نشر في: السبت 17 أغسطس 2024 - 11:56 م | آخر تحديث: السبت 17 أغسطس 2024 - 11:56 م

أدانت مصر، اليوم السبت، التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، عن تعازيها وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابى المُشين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت دعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب، ومساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق.

ولقي 11 شخصا على الأقل حتفهم جراء هجوم إرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما ذكرت الشرطة المحلية اليوم السبت.

وأعلنت حركة الشباب مسئوليتها على الهجوم.

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