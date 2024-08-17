زيلينسكي يطالب الغرب بتوفير أسلحة بعيدة المدى بشكل عاجل

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب مجددا إلى توفير أسلحة بعيدة المدى بشكل عاجل، بعد تقدم قواته في منطقة كورسك الروسية.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة المسائية التي صدرت في كييف اليوم السبت إن قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام مثل هذه الأسلحة ضد روسيا هي أهم قضية استراتيجية في هذه الحرب.

وأكد أنه في الوقت الحالي، هناك نقص في القرارات اللازمة من الحلفاء الغربيين. واستشهد بمثال المملكة المتحدة، التي ادعى أنها أصبحت أبطأ في التصرف.

وقال زيلينسكي إن "شجاعة ومرونة الجنود الأوكرانيين تعوض حاليا عن تردد الشركاء الغربيين". وأضاف: "ويمكننا أن نسلب بشكل فعال كل فرصة للمحتل للتقدم والتسبب في أضرار إذا كانت قدراتنا بعيدة المدى كافية".

وطالب مرارا بالتصريح باستخدام القذائف وصواريخ كروز ضد أهداف في روسيا. وحاليا، هناك قيود على هذا.

وقال زيلينسكي إن العالم رأى مدى فعالية أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها وأنها بحاجة إلى مزيد من المساعدة.

وأشار زيلينسكي مرة أخرى إلى محادثة مع القائد الأعلى للقوات المسلحة، أولكسندر سيرسكي، الذي أبلغه بمزيد من التقدم في منطقة كورسك الروسية.

وتابع: "العملية تتكشف تماما كما توقعنا. شجاعة الأوكرانيين تحقق أشياء عظيمة. الآن نحن نعزز مواقفنا".

كما ذكر مجددا أن أوكرانيا تأسر المزيد والمزيد من الجنود الروس في منطقة كورسك لتجديد العدد للتبادل التالي مع روسيا. والهدف هو إعادة الجنود والمدنيين إلى الوطن من الأسر الروسي.

ووفقا لأحدث المعلومات الواردة من كييف، تسيطر أوكرانيا على أكثر من 80 قرية و1500 كيلومتر مربع من المساحة في منطقة كورسك.