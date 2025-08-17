الجيش الأوكراني: جبهات الحرب في أوكرانيا لا تزال نشطة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

في ظل الأنشطة على الجبهتين الدبلوماسية والسياسية، تواصل القوات الروسية والأوكرانية القتال في شرقي أوكرانيا.

وأعلنت الأركان العامة الأوكرانية مساء اليوم الأحد، تسجيل ما مجموعه 65 اشتباكا مسلحا خلال اليوم.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من التقارير الخاصة بالخطوط الأمامية بشكل مستقل.

وتركز القتال على كوبيانسك وبوكروفسك. وتعرضت المواقع الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك للهجوم بقنابل انزلاقية موجهة وبقاذفات صواريخ.

وقال مكتب الأركان العامة في كييف إن "الوحدات الأوكرانية تتخذ إجراءات نشطة لإحباط خطط المحتلين وتحقق نجاحات معينة في بعض الأماكن"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان هناك 27 هجوما من الوحدات الروسية على النقطة المحورية الدائمة في بوكروفسك خلال اليوم. وتم صد الهجمات.

ويحاول الجيش الروسي السيطرة على بوكروفسك منذ شهور. وتعرضت المدينة لدمار كبير بالفعل بسبب القتال الشديد.