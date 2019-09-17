تدريبات عسكرية روسية باستخدام منظومات صواريخ الدفاع الجوي

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نفذت منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسي، في إطار مشروع استراتيجي تحت عنوان "سينتر - 2019"، بنجاح تدريبات تحاكي تدمير أهداف في طبقة "ستراتوسفير" (ثاني طبقات الغلاف الجوي في الاتجاه إلى الأعلى).

وقال قائد قوات الدفاع الصاروخي والجوي للقوات الجوية والفضائية الروسية يوري جريخوف اليوم الثلاثاء: "في إطار تنفيذ مشروع مراكز قيادة استراتيجي تحت عنوان "سينتر - 2019"، قامت قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية المركزية في ميدان تدريب "أشولوك" بصد ضربة للعدو الجوي المحتمل".

وأضاف: "لقد تم تنفيذ هذه المهمة بنجاح وتدمير أهداف على ارتفاع 35 كم"، مشيرا إلى أن هذا يعد مستوى عال من الكفاءة القتالية.

وأوضح المسئول العسكري الروسي أن صواريخ الدفاع الجوي"إس-400" و"إس-300 بي.إم" و"إس – 300 بي.إس" شاركت مع أكثر من 500 عسكري و150 قطعة من المعدات العسكرية في هذه التدريبات.

وتابع قائلًا: "إن منظومات الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال التدريبات لأهداف محتملة، منها طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وصواريخ مجنحة والطيران التكتيكي التعبوي".

يُذكر أن مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي "سينتر - 2019" يجري في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري في ستة ميادين تدريب تابعة للقوات المشتركة وميداني تدريب تابعين للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي ومياه بحر قزوين.