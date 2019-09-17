عامان مرا على المأساة الإنسانية العنيفة التي هزت العالم بأسره، ولا يزال مصير قبيلة الروهينجا في مهب الريح وسط وعود من الأمم المتحدة تارة ومن المجتمع الدولي تارة أخرى لكن دون جدوى.

وحذر محققو الأمم المتحدة، أمس الإثنين، من أن حوالى 600 ألف من أفراد قبيلة الروهينجا المسلمة ممن لم يتم تهجيرهم من دولة بورما "ميانمار"، يعيشون تحت تهديدات الإبادة الجماعية هناك، مطالبين بإحالة القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بحسب تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى وجود نية جديدة لإبادة جماعية ضد الروهينجا في بورما، تزايدت عن العام الماضي.

بورما الفاشية

تدين بورما أو ميانمار بالديانة البوذية منذ أن أعلنتها رسميا في عام 1961، وهي دولة ذات سيادة مستقلة تقع جنوب شرق أسيا، وحصلت على حكمها الذاتي بعد انفصالها في 1 أبريل 1937 عن الحكومة الهندية الانجليزية ليتم تأسيسها في 4 يناير عام 1948.

ويشكل مسلمو بورما نسبة 4% من السكّان؛ مقارنة بالديانة البوذية التي يعتنقها معظم السكان، بحسب الإحصاءات الحكومية الرسمية.

وتشير بعض المصادر إلى تزايد نسبة غير البوذيين بكثير عن النسبة التي أعلنتها الحكومة، التي لا تعترف بالروهينجا على إنهاأقلية رسمية، وتعتبرهم بنغاليين، رغم أن العديد من عائلاتهم عاشت في بورما لأجيالة طويلة، وهو ما يعتبر لب الازمة الحالية.

الأزمة تتصاعد

تصاعدت أزمة الروهينجا وبلغت حدتها منذ أن أعادت بنجلاديش محادثات إعادتهم الى بورما مجددا، هذا الأسبوع، بعد أن فروا اليها في عام 2017، نتيجة أعمال التطهير العرقي والديني، الذي أودى بحياة الآلاف، تاركا وراءه نحو 740 ألفاً من الفارين لينضموا إلى نحو 200 ألف لاجئ في مخيمات بائسة عبر الحدود في جنوب شرق بنجلاديش.

وقررت الحكومة البنجلاديشية، إرجاع اللاجئين إلى بورما منذ عام 2017، لكنها تعثرت حتى العام الجاري 2019، ما خلق توتر بين البلدين، ومجهول ينتظر الروهينجا ما بين العودة للموت في وطنهم أوالعيش في بلد تلفظهم.



فشل العودة للوطن

قبل 3 أسابيع، تجددت مشاورات عودة اللاجئين بين بنجلاديش وبورما، لإعادة الأقلية إلى ولاية راخين التي لا تزال مضطربة في ميانمار، بعد أن فشلت المباحثات في عام 2017 لرفض اللاجئين العودة، لكن يبدو أن العودة لن تتحقق في القريب.

وألقت رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، باللوم على حكومة ميانمار، الخميس الماضي؛ لفشلها في محاولة العودة، قائلة: "بورما لم تفعل ما يكفي لكسب ثقة هذه الأقلية لقد رأينا كيف أن بورما لم تتمكن من خلق وضع جيد في راخين ليعودوا بكرامة".

وذكرت حسينة أنها طلبت من دول آسيوية أخرى بينها الصين، واليابان، والهند مساعدة بنجلاديش في حل الأزمة، فيما عكست تصريحاتها إحباط من أداء الحكومة البورمية التي رفضت عرضاً سابقاً لإعادة الروهينجا في أكتوبر الماضي.

رفض العودة لوطن الموت

في أغسطس الماضي، ضرب الرعب قلوب الروهينجا اللاجئين في بنجلاديش، عندما علموا أنهم على وشك الترحيل إلى وطنهم المميت، ما دفعهم للامتناع عن الحضور واستقلال 5 حافلات و10 شاحنات وفرتها السلطات في بنجلادش لنقلهم إلى بورما.

وطالبوا بمزيد من الضمانات التي تضمن عيش آمن قبل العودةـ خاصة بعد أن جردتهم الحكومة البورمية من جنسيتهم، وتعرض البقية منهم التي لم تغادر للإذاء حتى الآن.

شتات في بنجلاديش

لايزال آلاف الروهينجا يعانون من افتقار المعيشة الإنسانية في مخيماتهم على حدود بنجلاديش، ففي الأحد الماضي، أطلق برنامج الغذاء العالمى أكبر عملية لتقديم العون للقبيلة التي تضررت مخيماتهم من الأمطار الموسمية الغزيرة في منطقة "كوكس بازار"، حيث يعيش ما يزيد على 700 ألف لاجئ من الروهينجا، بعد فرارهم من ولاية راكين البورمية في عام 2017، وليس بحوزتهم سوى بعض الملابس والأموال المحدودة.

وسلم برنامج الغذاء العالمي حتى الآن مواد غذائية لنحو 16 ألف شخص، في الوقت الذي يتعاون فيه موظفو البرنامج مع أفراد المخيمات من اللاجئين والمنظمات الإنسانية الأخرى من أجل التخفيف من حدة آثار الأمار الكارثية على اللاجئيين.

ولا تزال بنجلاديش تسير في جهودها الدولية لإعادة لاجئي الروهينجا لموطنهم في بورما، مما يطرح التساؤل حول تعامل ميانمار مع الأقلية المسلمة.

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