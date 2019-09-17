مجلس السيادة في السودان يؤكد الاهتمام بقضايا النساء

أكدت عضوتا مجلس السيادة في السودان عائشة موسى ورجاء نيكولا عبد المسيح، اهتمام المجلس بقضايا النساء ومشاركتهن في القضايا التي تهم الوطن.

وذكر مجلس السيادة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن عضوتي المجلس اجتمعتا مع وفد اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي، والذي سلمهن مذكرة تحتوي على عدد من المطالب، أهمها تحقيق العدالة الانتقالية، إلى جانب الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق لأحداث فض الاعتصام بالقيادة العامة، إضافة إلى المطالبة بضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات وأهمية مشاركة النساء في المفوضيات.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي سمية علي إسحاق "إن اللقاء تناول العديد من القضايا المتعلقة بالنساء ومشاركتهن في مؤسسات الحكومة الانتقالية، بنسب أعلى".