رئيسا وزراء روسيا والصين يلتقيان في سان بطرسبرج اليوم

قال مسؤول روسي بارز اليوم الثلاثاء للصحفيين إن علاقة روسيا بالصين متشابكة بصورة أكبر من علاقتها مع أي دولة أخرى، وذلك في الوقت الذي من المقرر أن يلتقى فيه رئيسا وزراء الدولتين.

ويشار إلى أن الدولتين تقاربتا خلال الأعوام الأخيرة الماضية، وذلك في ظل تضرر علاقتهما مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الصراعات الإقليمية والنزاعات التجارية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سيرجي بريخودكو نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف القول: "روسيا ليس لديها نظام متشعب من العلاقات بين الحكومات مع أي دولة أخرى".

ومن المقرر أن يلتقى ميدفيديف برئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج في سان بطرسبرج اليوم لتوقيع مجموعة من الوثائق التي تهدف لتعزيز العلاقات. ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء الصيني بالرئيس الروسي فلادمير بوتين غدا الأربعاء.

ويشار إلى أن حجم التجارة بين روسيا والصين ارتفع بنسبة 5ر24 % العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إلى 108 مليارات دولار، وفقا لمكتب الجمارك الاتحادي الروسي.