«مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» توقع بروتوكولات تعاون لتمويل مشروعات بعدد من القرى

قامت مؤسسة بنك مصـــر لتنمية المجتمع ، بتوقيع "بروتوكولات " تعاون مع أربعة جمعيات لتمويل مشروعات للتنمية الشاملة بعدد من قرى صعيد مصر، اليوم الاثنين، وذلك في إطار مبادرة "أنت تقدر تخلي بلدي أحسن" التي أطلقتها مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وتتضمن أنشطة تعليمية واقتصادية وصحية واجتماعية.

وقام بتوقيع البروتوكولات: محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مع ممثلي الجمعيات، بحضور الدكتور علي الصعيدي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وعاكف المغربي وحسام عبد الوهاب نائبي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات، ومسئولي المؤسسة.

وحسب بيان للبنك ، ستقوم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بتمويل مشروع "معاً للتنمية الشاملة لقرية اقليت" بمركز كوم امبو - محافظة أسوان والذي تنفذه جمعية مصر المحروسة بلدي، ومشروع "تطوير القرى التابعة للوحدة المحلية لروافع العيساوية" -مركز المنشأة-محافظة سوهاج والذي تنفذه مؤسسة صناع الحياة مصر، وكذلك مشروع التنمية الشاملة لقرى: فزارة ، والجزازرة ، والسمارنة ، بمركز المراغة بمحافظة سوهاج ، والذي تنفذه جمعية عمر بن عبد العزيز الخيرية بجهينة، كذلك تمول المؤسسة "مشروع حلم" لتنمية اسر منطقة الدويقة - محافظة القاهرة والذي تنفذه جمعية جنات الخلود الخيرية.

وقد بلغ ما تم انفاقه من بنك مصر خلال العام المالي 2019-2018 نحو 750 مليون جنيه ، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة "GRI" ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة "الحوكمة" وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة "المسئولية المجتمعية للمؤسسات".