رئيس سيمنس يطالب الشركات بخدمة المجتمع

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طالب جو كيزر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية، الشركات بتحمل مسؤولية أكبر حيال المجتمع.

وفي مقال كتبه في مجلة "هافارد بزينس مانجر"، طالب كيزر بالتخلي عن التفكير الربحي المحض.

وأوضح كيزر أن الشركات ستجد " معناها الأعمق عندما تخلق قيمة ليس لحملة الأسهم وأصحاب المصالح وحسب، بل لمجتمع متكامل له مصالح مشتركة"، وكتب بالإنجليزية ما معناه أن " مهمة الاقتصاد هي خدمة المجتمع".

وطالب كيزر الشركات بأن تكون مستعدة لمهام تتجاوز حدود مهامها الاقتصادية لتعمل من أجل العالم المنفتح والمنافسة العادلة والتماسك المجتمعي.

وقال كيزر إنه " إذا استمر المرء في غزل هذه الأفكار، فستكون النتيجة هي استمرار تطوير نموذج مجتمعي شامل".

يذكر ان "هافارد بزينس مانجر" هي الإصدار الألماني لمجلة "هافارد بزينس ريفيو"، التي تعد أكبر مجلة متخصصة في الإدارة في العالم والتي تحتفل في الوقت الراهن بمرور 40 عاما على تأسيسها.