المجر: ملتزمون بموقف الاتحاد الأوروبي الموحد تجاه بريكست

أعلن وزير خارجية المجر بيتر سيجارتو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستلتزم بالموقف الأوروبي الموحد تجاه قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال سيجارتو -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- إنه من المهم أن يحافظ الاتحاد الأوروبي على "وحدته" بشأن بريكست، مضيفًا أن بلاده لم تكسر أبدًا القرارات المتحدة للتكتل فيما يخص القضايا المهمة.

وتابع عقب لقاء مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي إنه من غير المجدي التكهن حول ما سيكون موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية نظرًا لأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم يقدم مبادرة جديدة بشأن بريكست.

وكان هناك تكهنات بشأن موقف المجر من القضية بسبب توافق رئيس الوزراء فيكتور أوربان مع جونسون في رؤى عديدة ووصف سيجارتو لجونسون بالسياسي الممتاز، ويتمسك جونسون بخروج بلاده من الاتحاد بحلول 31 من أكتوبر المقبل باتفاق أو دونه.