مصرع شخصين جراء غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل التونسية

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أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي العقيد حسام الدين الجبابلي مصرع شخصين جراء غرق مركب صيد كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس.

وأضاف الجبابلي - في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء - أنه تم إنقاذ 9 مهاجرين، فيما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى أن سبب غرق المركب يرجع إلى اصطدامه بإحدى العلامات البحرية العائمة.

وأوضح أن عمليات البحث عن المفقودين تتواصل من قبل الوحدات العائمة للحرس الوطنى وفرق غوص تابعة لقوات الحماية المدنية والجيش الوطني بمساندة طائرة مروحية عسكرية.

من جانب أخر، أعلن الجبابلي إحباط 10 محاولات اجتياز للحدود البحرية بصور غير شرعية خلال ال 48 ساعة الماضية، وضبط 192 شخصا وحجز زوارق مطاطية وعملات أجنبية وأجهزة لتحديد المواقع.