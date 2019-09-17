مقتل 20 شخصا جراء سقوط شاحنة من على منحدر في جنوب الفلبين

أعلنت الشرطة ومسؤولو الطوارئ أن 20 شخصا لقوا حتفهم عندما سقطت شاحنة كانوا يستقلونها من على منحدر جنوبي الفلبين صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن 14 شخصا أصيبوا أيضا في الحادث الذي وقع في طريق في بلدة تبولي بمقاطعة جنوب كوتاباتو على بعد 1030 كيلومترا جنوب مانيلا.

وكان الضحايا في طريق العودة إلى ديارهم بعد رحلة سباحة استمرت حتى الصباح في مدينة جنرال سانتوس عندما وقع الحادث.

وأفاد رولي أكينو، وهو مسؤول في مكتب الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في المقاطعة، بأن 15 شخصا توفوا في موقع الحادث، فيما توفي خمسة آخرون في المستشفى.

وقال في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك: "لم يتحدد سبب الحادث بعد، لكن على الأرجح فقد السائق السيطرة على الشاحنة أو تعطلت المكابح أو كانت هناك مشاكل في الإطارات".

وفي مقطع الفيديو، ظهرت جثث الضحايا وقد تم وضعها في صف على طول الطريق للتعرف عليها، بينما واصل رجال الإنقاذ البحث عن الضحايا وانتشالهم من موقع الحادث.

ووفقا للشهود، قفز بعض الضحايا من الشاحنة بينما كانت تسقط من على المنحدر.

وكثيرا ما يتم استخدام الشاحنات في مقاطعات الفلبين لنقل السكان عند حضور المناسبات الكبيرة مثل المنافسات الرياضية والجنازات والأفراح أو الرحلات الشاطئية.