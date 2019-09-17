سلطات الأمن الألمانية تعلن صحة الشريط الصوتي المنسوب للبغدادي

أعلنت سلطات الأمن الألمانية أنها تفترض صحة المقطع الصوتي المنسوب لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وذكرت دوائر أمنية اليوم الثلاثاء في برلين أن الرسالة تم تسجيلها في وقت ما بين منتصف أغسطس الماضي ومنتصف سبتمبر الجاري، وجرى استنتاج هذا من خلال إشارات البغدادي لتطورات عسكرية معينة.

كان التنظيم أذاع مساء أمس الاثنين مقطعا صوتيا من 30 دقيقة للبغدادي عبر قنواته على الإنترنت، ودعا البغدادي أنصاره في هذا التسجيل إلى تحرير رجال ونساء التنظيم من السجون، كما طالب بشن هجمات على محققين وقضاة يجابهون التنظيم.

يشار إلى وجود آلاف الأسرى المنتمين لداعش وذلك بعد هزيمة التنظيم في العراق وسورية، ومن بين هؤلاء الأسرى أشخاص ينحدرون من ألمانيا.

وفقد التنظيم مناطق نفوذه في الدولتين بالكامل، لكنه لا يزال يحتفظ بخلايا ناشطة هناك.

ولا يُعْرَف حتى الآن مكان إقامة البغدادي الذي تم الإعلان مرارا عن قتله وقد رصدت الولايات المتحدة مكافأة بقيمة 25 مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه ليصبح بذلك واحدا من أكثر الإرهابين المطلوبين في العالم.

كان داعش نشر مؤخرا في نيسان/أبريل الماضي مقطع فيديو للبغدادي، هدد فيه الغرب بشن هجمات.