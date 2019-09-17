وعود نتنياهو الانتخابية مغازلة لليمين أم تعهدات صادقة؟

بدأت اليوم الثلاثاء، عملية تصويت الإسرائيليين بالانتخابات التشريعية المبكرة، وتوافد الإسرائيليون على مراكز الاقتراع للمرة الثانية في غضون 5 أشهر فقط، وذلك بعد قرار نتنياهو بحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشله في تشكيل ائتلاف للحكومة رغم فوز الحزب اليميني الليكود بالانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل الماضي.

ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات قد تدفع إسرائيل إلى عدم الاستقرار السياسي في حال فشل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومعسكره، بالحصول على أغلبية.

ويعد نتنياهو هو رئيس الحكومة الأطول عهدًا، بعد فوزه بولاية خامسة في الانتخابات الماضية، ومن الأسباب التي أوصلت نتنياهو لذلك هي وعوده الانتخابية الجذابة والتي يطلقها مع كل انتخابات.

كانت بداية مغازلة نتنياهو للاتجاه اليميني بتعيينه أفيجدور ليبرمان بمنصب وزير الخارجية (وهو من أبرز القوميين المتشددين )، عند وصوله لمنصب رئيس الحكومة الإسرائيلية في مارس 2009.

وفي مايو 2016 توصل نتانياهو إلى اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب إسرائيل بيتنا وزعيمه أفيجدور ليبرمان؛ وتسلم الأخير وزارة الدفاع، ليصبح الرجل الثاني في الحكومة، واعتبرت هذه الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وترصد "الشروق" أبرز وعود وتعهدات نتنياهو، على مدار الانتخابات التي خاضها:

تدمير حركة حماس!

سبق وأن وعد بنيامين نتنياهو، أثناء حملته الانتخابية في 2009 بتدمير حركة حماس، ولكن ناخبيه تفاجئوا بعد الانتخابات بأنه قام بإجراءات لاحتواء الحركة.

وعد نتنياهو الذي قطعه منذ عشر سنوات لم يتحرج من تكراره، فقد أجرى الأربعاء الماضي حوارًا مع القناة العبرية السابعة، وقال في رده على سؤال القناة حول مدى تحقيق تصريحه السابق في عام 2009 من عدمه؟ أجاب نتنياهو، قائلا: "نحن في طريقنا إلى هذا، لسوء الحظ، لا يمكننا تجنب العملية العسكرية، وأنا أدير مجموعة تعمل على جميع الجبهات".

مزيد من المستوطنات وإخلاء خان الأحمر!

تعهد نتنياهو في الانتخابات التشريعية عام 2013 ببناء ثلاثة آلاف مستوطنة في منطقة E1 المثيرة للخلاف في الضفة الغربية، ولكن حسب تقرير نشرته "نيويورك تايمز" أشار مواطنون إسرائيليون بأنه تراجع عن هذا التعهد تحت الضغط الدولي، بالإضافة إلى ذلك، يقول الكثير من الناخبين بأنه لم يفِ أيضًا بالتزام صادر عن المحكمة العليا بإخلاء قرية خان الأحمر البدوية، الواقعة على بعد 10 كيلومترات من شرق القدس قائلين إن عدم التزامه بهذا القرار جاء نتيجة حملة فلسطينية ودولية ضده.

ضم غور الأردن ومزيد من الاستيطان!

سقف وعود نتنياهو ارتفع كثيرًا في الانتخابات الجارية، فطبقًا لآراء المحللين تعد تلك الانتخابات جزءًا فاصلًا في تاريخه السياسي، فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء الماضي، إنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات.

مواقف إدانة وغضب، جاءت نتيجة لتصريحات نتانياهو بضم غور الأردن في حال فوزه في الانتخابات، فأصدر وزراء خارجية: فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا بيانًا أبدوا فيه قلهم إزاء التصريح باحتمال ضم مناطق من الضفة الغربية منها غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، وتابع البيان: "في حال تم تطبيق الإعلان فهذا سيعد خرقًا فادحًا للقانون الدولي".

تعيين وزير عربي

ذكر نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأحد الماضي، وقبل يومين من الانتخابات، أنه "لا يرفض فكرة تعيين وزراء عرب"، مشددًا في الوقت نفسه على رفضه منح حقائب وزارية إلى رئيس "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، أيمن عودة، وزعيم ومؤسس "الحركة العربية للتغيير"، أحمد الطيبي، وهما من قادة القائمة العربية المشتركة في الانتخابات المقبلة (المنافسة له في الانتخابات التشريعية).

وتشكل نسبة العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية المعروفين إعلاميًا باسم «عرب 48» نحو 16% من إجمالى عدد من يحق لهم التصويت بهذه الانتخابات.

ولم تكن هذه التصريحات التي أطلقها نتنياهو محل ثقة المواطنين الإسرائيليين العاديين أيضًا، فالكثير منهم لا يصدقون وعود نتنياهو، رغم تأييدهم له، وقد قال شلومو زاديك (70 عامًا)، وهو إسرائيلي كان مقيمًا في السابق في إحدى مستوطنات غور الأردن: «نتنياهو تطرق إلى قضية كانت مهمة بالنسبة لي لفترة طويلة وهي ضم غور الأردن. سأصوت له أملًا في أن يفي بوعده، وليس لثقتي بأنه سيفعل ذلك».