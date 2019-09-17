جامعتا الأزهر ودار السلام الإندونيسية تبحثان آفاق التعاون المشترك

بحث نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور أشرف عطية البدويهي، مع أمل فتح الله زركشي، رئيس جامعة دار السلام كونتور الإندونيسية سبل وآفاق التعاون المشترك .

ورحب البدويهي - خلال لقائه مع زركشي والوفد المرافق اليوم الثلاثاء- بتبادل التعاون بين الجامعة والمؤسسات الأكاديمية الإندونيسية ذات الاهتمام المشترك ، مشيرا إلى قوة وعمق العلاقة الوطيدة التي تربط إندونيسيا بمصر والأزهر الشريف، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز ثقافة الحوار وترسيخ مبدأ الانفتاح وتعميم ثقافة السلم والتسامح والعيش المشترك، ضمن رسالة واستراتيجية الأزهر الشريف جامع وجامعة.

وأشاد بطلاب وطالبات إندونيسيا الدارسين في جامعة الأزهر، خلقيا وعلميا، مشيرا إلى أنهم من النماذج المضيئة التي تفتخر بها الجامعة، وهم خير سفراء للأزهر الشريف في بلادهم، و يلقون رعاية واهتماما خاصا من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس الجامعة.

من جانبه، أكد رئيس جامعة دار السلام، أن مؤسسة الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، هي المرجعية الدينية للمسلمين في إندونيسيا، موجها شكره وبالغ تقديره لفضيلة الإمام الأكبر وقيادات الجامعة على توفير منح دراسية لأبناء إندونيسيا.

وأعرب أعضاء الوفد المرافق، عن سعادتهم واعتزازهم بوجودهم في أعرق وأقدم الجامعات التي عرفها العالم، مؤكدين أنهم يطمحون لزيادة أوجه التعاون، والتبادل في الأمور المشتركة، مع جامعة الأزهر الشريف.