قال بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان، ستبدأ تنفيذ برنامج "بنكمل بعض" للعام الخامس على التوالي، بمشاركة 100 شاب وفتاة.

وأضاف شوقي أن البرنامج يأتي في إطار اهتمام الدولة بنشر قيم السلام وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية السلام ونبذ العنف وقبول الآخر للعمل على الحد العنفي المجتمعي بين الشباب، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج من يوم الجمعة المقبل بمركز الخارجة، ويوم الأحد بمركز الداخلة، ويوم الثلاثاء بمركز بلاط، وسيحاضر فيه متخصصون من وزارة الشباب والرياضة.

وتابع أن البرنامج يسعى إلى حث الشباب على نشر السلام المجتمعي بين فئات المجتمع المختلفة من خلال تنفيذ أنشطة وفاعليات يقوم بها الشباب أنفسهم تخطيطا وتنظيما وتنفيذا.