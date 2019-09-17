وزير الخارجية الفرنسي: الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يزيد من خطر النزاعات فى المنطقة

علق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على التوتر القائم حاليا في منطقة الخليج والموقف الفرنسي منه، قائلا: "إننا نتمنى تخفيف حدة التوتر في كل مكان وفى كل وقت وهو ما أكد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خلال مبادرته في قمة السبع الكبرى لتعود إيران إلى الاتفاق النووي من أجل استئناف المفاوضات ومناقشة التحديات الأمنية في المنطقة وما الذي سيحدث بعد عام 2025 أي بعد انتهاء فترة الاتفاق النووي".

وأضاف لودريان -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء- أن بلاده أدانت الهجوم على المنشآت النفطية السعودية لأن مثل هذه الأعمال تزيد من خطر النزاعات فى المنطقة، وأخذنا علما بأن السعودية اقترحت وجود خبراء من الأمم المتحدة والمشاركة في التحقيقات التى تجريها المملكة فى هذا الصدد، معربا عن تضامن فرنسا معها.

ومن ناحيته، قال سامح شكري إن مصر أدانت بكل قوة الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وتقف معها فى تضامن كامل، مؤكدا أن هذه الاعتداءات مرفوضة وتعد خارج نطاق الشرعية وخارج نطاق القانون الدولي ولابد أن يتضافر المجتمع الدولي لمؤازرة المملكة وتحديد المسئول عن هذه الأعمال غير الشرعية.

وأضاف أنه وفى نفس الوقت نتابع التطورات القائمة والتوتر ونسعى من خلال التواصل ودعم الجهود التى تبذلها فرنسا ودول أخرى للحد من هذا التوتر ومنع اندلاع صراع مسلح واسع الانتشار سوف يكون له آثار مدمرة على المنطقة بأثرها.

وشدد على أننا قادرون في إطار التضامن فيما بيننا على الحفاظ على الأمن القومى العربى والدفاع عن المصالح العربية بما يحقق المصلحة المشتركة، وكما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عديدة ونؤكد دائما أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري والعكس صحيح وسوف نكون متابعين وداعمين للمملكة العربية السعودية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجهها والتي نعدها أيضا تحديات تؤثر علينا ونتصدى لها.

وأوضح شكري أن السلطات السعودية تجري تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية والمصدر الذي انطلقت منه الهجمة التي استهدفت المنشآت البترولية بالسعودية وبالتأكيد عندما تصل هذه التحقيقات إلى نتيجة سوف يتم تناول هذا الأمر من خلال مسئولية المجتمع الدولي ومسئولية الأطراف الفاعلة في التصدي لأي عمل غير شرعي يتم ومن شأنه أن يزعزع السلم والأمن الدوليين.

وفيما يخص الاجتماع الذي تستضيفه باريس حول ليبيا قريبا..قال لودريان" إن الوضع في ليبيا يثير القلق لدى فرنسا ولدينا رغبة في العمل على الوصول إلى عملية سياسية وهذا أمر ممكن من خلال مراحل يتم احترامها وتتضمن وقف إطلاق النار وإذا توحد المجتمع الدولي حول هذا التوجه فإن ذلك سيكون تطورا إيجابيا..معلنا عن عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المعنية الأسبوع القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردا على سؤال للإعلام الفرنسي حول المواطنة الفرنسية سيلين لوبران التي طردت من مصر، وحول وجود سفينتين فرنسيتين تشاركان في الحصار المفروض على اليمن..قال لودريان" انه تم التطرق إلى أمر المواطنة الفرنسية، وليس لدي تعليق آخر ، وفيما يخص السفينتان الحربيتان فهما سعوديتان وقامت فرنسا ببيعهما للمملكة العربية السعودية منذ سنوات لكى تستطيع حماية نفسها.