وزيرة الصحة تناقش الخطوات التنفيذية لتأهيل محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

عقدت وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا، مساء أمس، بوكلاء الوزارة في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الخطوات التنفيذيه لتأهيل محافظات المرحلة الأولي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكدت الوزيرة ضرورة الانتهاء من أوامر الإسناد الإنشائية لوحدات ومستشفيات محافظتي السويس وأسوان، بحيث تطبق جميع المعايير الأساسية لهيئة الاعتماد والرقابة كما تم تطبيقه ببورسعيد.

وأشارت إلى أنه سيتم حصر وتسجيل المواطنيين وفتح ملفات طب الأسرة وإجراء الإحالات الورقية بباقي محافظات المرحلة الأولى كخطوة مبدئية لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك خلال الفترة القليلة القادمة.

وقالت إن مصر دخلت إلي عصر جديد فى تقديم الخدمة الصحية، وذلك بعد تطبيق وتنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، بالإضافة إلى النهوض بمستقبل التعليم الطبي، حيث سيتم تطبيق الزمالة المصرية على جميع أطباء وزارة الصحة.

ولفتت إلى الحصول على موافقة اعتماد الزمالة المصرية والمناهج الدراسية من الكلية الملكية ببريطانيا، كما أن جميع الدارسين بالزمالة سوف يقضون من عام إلي عامين ببريطانيا.

ونوهت بأنه سيتم التنسيق في ذلك الشأن أيضًا مع كلية هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الارتقاء بمستوى الأطباء والزمالة المصرية، بالإضافة إلي تغيير المنظومة الصحية بالكامل وفقًا للمعايير الدولية، وتحقيق الجدارة الطبية بما يليق بوزارة الصحة المصرية، طبقا لتوجيه القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وخلال الاجتماع دعت الوزيرة وكلاء وزارة الصحة بمحافظات المرحلة الأولى إلي العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد لتغيير منظومة الرعاية الصحية في مصر إلي الأفضل، كما دعتهم إلي الاقتداء بتجربة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والوقوف على مراحل تطبيقها من حيث دورة تسجيل المريض وإدراجه بالمنظومة، وما تمت مواجهته من تحديات أثناء عملية التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للاستفادة منها أثناء نقل التجربة، وتلافي التحديات لتطبيقها بالمحافظات.

وحضر الاجتماع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات المرحلة الأولى وهم: "الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان".