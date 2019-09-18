إدارة المتنزهات الوطنية الأمريكية: أعمال بناء الجدار الحدودي مع المكسيك قد تدمر مواقع أثرية

كشف تقرير داخلي لإدارة المتنزهات الوطنية الأمريكية أن الجرافات والحفارات التي تسارع لإنشاء الجدار الحدودي الذي أمر ببنائه الرئيس دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك، قد تؤدي إلى تدمير أو الإضرار بما يصل إلى 22 موقعا أثريا داخل صحراء ولاية أريزونا حيث توجد محمية نباتات صبار أنابيب الأرغن، والتي تعد أحد المعالم الوطنية في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي اطلعت على التقرير المكون من 123 صفحة أُعِد بتاريخ يوليو الماضي بناء على قانون حرية الحصول على المعلومات، أن خطة إدارة ترامب لتحويل حاجز المركبات الموجود حاليا بارتفاع 5 أقدام إلى جدار خرساني بارتفاع 30 قدما قد يتسبب في أضرار يتعذر إصلاحها للآثار غير المُستكشفة لشعوب صحراء سونورا القديمة.

وتدير إدارة المتنزهات الوطنية، وهي هيئة فيدرالية أمريكية تأسست عام 1916، كل المتنزهات العامة والعديد من النصب التذكارية والمعالم الأثرية وكل المواقع التاريخية أو ذات التصنيفات المختلفة التي يجب الحفاظ عليها وصونها.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك التحذيرات تأتي مع سعي هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لتسريع وتيرة البناء للوفاء بتعهد حملة ترامب الانتخابية بإكمال بناء 500 ميل من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

ولفتت الصحيفة إلى أن أعمال البناء الجديدة بدأت الشهر الماضي داخل المحمية الطبيعية المعترف بها من قبل منظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، والتي تتكون من 330 ألف فدان من نباتات صبار الأرغن وهو المكان الوحيد الذي تنمو فيه بتلك الكثافة داخل الولايات المتحدة، موضحة أن الأعمال جزء من عملية تسييج تمتد 43 ميلا من شأنها أن تقطع أيضا محمية كابيزا بريتا الوطنية للحياة البرية.

وذكرت الصحيفة أنه بينما يطالب ترامب بتحديثات أسبوعية لعمليات البناء ويقوم بنشر صور التقطت بطائرات بدون طيار للسياج الجديد الذي يجتاز الصحراء، فإن مسؤولي إدارته قالوا إنهم تحت ضغط غير عادي للوفاء بأهداف ترامب الإنشائية.

ونوهت الصحيفة بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية استغلت قانونا من 2005 يسمح لها بتجنب عدة متطلبات فيدرالية كان من شأنها إبطاء عمليات البناء بل وربما تعطيلها تماما في صحراء أريزونا، بما في ذلك تفادي قانون حماية الموارد الأثرية وقانون صون التاريخ الوطني وقانون الحفاظ على السلالات المهددة بالانقراض.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مسؤول في الحكومة الأمريكية وخبيرين أجريا بحوثا في المنطقة، إلى أن بعض الملامح الأثرية الموجودة على الحدود الأمريكية عانت بالفعل من أضرار مع استمرار قوات شرطة الحدود الأمريكية في مطارداتها السريعة والعميقة داخل صحراء أريزونا للإمساك بالمهاجرين والمهربين في مركبات مُهيئة للسير في جميع التضاريس يمكنها تدمير العديد من المعالم والنباتات.