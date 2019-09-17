لودريان يجدد دعم فرنسا لعملية الانتقال الجارية في السودان

أجرى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان اليوم زيارته الأولى إلى السودان إذ التقى نظيرته السودانية أسماء محمد عبد الله، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتّاح البرهان.

كما التقى لودريان، أيضًا بعض الجهات الفاعلة في الثورة السودانية وسيتناول معهم الرهانات التي يجب التصدي لها من أجل الإسهام في إنجاح عملية الانتقال السياسي في السودان.

وأكد لودريان، دعم فرنسا لعملية الانتقال الجارية حاليًا في السودان ولعزيمة الشعب السوداني القوية لتحقيق تغيير ديمقراطي وتعزيز الحرية والسلام والعدالة في البلاد، حسب بيان نشرته الخارجية الفرنسية على "فيسبوك".

وجدد الوزير رغبة فرنسا في تعزيز دعمها للسودان في إطار الأولويات البارزة التي حددها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والتي تتمثّل في تحقيق الانتعاش الاقتصادي في السودان وإبرام اتفاق سلام مع جميع الجماعات المتمرّدة في غضون ستة أشهر.

ورد على سؤال شكوى أسر فرنسية من نساء وأطفال محتجزة في مخيّمات كردية في سورية أمام محكمة العدل في الجمهورية الفرنسية بسبب إغفال وزارة الخارجية تقديم يد العون لها من خلال رفض إعادتها إلى وطنها، قال: "لقدّ أخذنا علمًا بهذه التصريحات من مصادر صحفية".