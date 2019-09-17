العدل الدولية تسمح بالاستئناف على قرار رفض التحقيق في جرائم حرب في أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء السماح لكبيرة ممثلي الادعاء فاتو بنسودة بإمكانية التقدم باستئناف على قرار سابق من المحكمة برفض إجراء تحقيقات في جرائم حرب محتملة في أفغانستان.

وبهذا القرار الصادر اليوم، يتاح للادعاء في محكمة العدل الدولية إمكانية إجراء مثل هذه التحقيقات.

ومن الممكن أن تشمل هذه التحقيقات مواطنين أمريكيين، وترفض الولايات المتحدة مثل هذه المحاكمة.

كانت غرفة تابعة للمحكمة رفضت في أبريل الماضي إجراء تحقيقات في جرائم حرب محتملة في أفغانستان منذ عام 2003، بدعوى أن مثل هذه التحقيقات لن تخدم العدالة.

وكانت مقدمة الدعوى قد عزمت على الطعن على القرار، وصار من المسموح لها تقديم هذا الطعن بعد صدور قرار المحكمة اليوم.

ومن غير المعروف بعد موعد صدور قرار نهائي في هذا الموضوع.

كانت بنسودة طالبت في نوفمبر 2017 بإجراء تحقيقات، وكانت الدعوى تستهدف أيضا جنودا أمريكيين وأعضاء في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد موظفي وقضاة محكمة العدل الدولية بفرض عقوبات في حال الإقدام على إجراء هذه التحقيقات.