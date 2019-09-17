وفاة أول رجل يهبط متزلجا من قمة إفرست في حادث غريب

توفي متسلق الجبال والمتزلج القدير السلوفيني دافو كارنيكار، أول من هبط من على جبل إفرست متزلجا، في حادث غريب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السلوفينية في وقت متأخر أمس الاثنين.

ولقي كارنيكار "56 عاما" حتفه أثناء قيامه بقطع شجرة في مسقط رأسه، بلدة جيزرسكو، شمال غربي سلوفينيا. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل على الفور.

وحاز كارنيكار شهرة كبيرة في عام 2000 عندما صعد إلى القمة الأعلى في العالم، إفرست، ثم هبط متزلجا دون انقطاع على الوجه الجنوبي بأكمله، وهو الطريق الأكثر استخداما.

وقبل ذلك بخمس سنوات، كان كارنيكار قد تزلج للهبوط من على جبل أنابورنا، أحد أعلى الجبال في العالم، وبحلول عام 2006 كان قد تزلج هابطا من على أعلى الجبال في جميع القارات السبع.