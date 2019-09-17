السلطات الإيرانية تبقي على حظر دخول النساء للاستاد لحضور ديربي طهران

لن تتمكن النساء مجددًا من حضور مباراة ديربي طهران لكرة القدم بين فريقي استقلال وبرسبوليس المقررة يوم الأحد المقبل.

وقال قائد الشرطة حسين رحيمي اليوم الثلاثاء، إن الحظر المفروض على دخول النساء للاستاد لا يزال قائمًا، حيث لم ترد تعليمات جديدة من وزارة الرياضة.

وتابع رحيمي: " ولذلك ننصح النساء بعدم الحضور إلى الاستاد".

وتعد مباراة الديربي، المتوقع أن تجذب 100 ألف متفرج إلى استاذ ازادي، هي أهم مباراة في موسم كرة القدم الإيراني.

وقد تم منع النساء من حضور مباريات كرة القدم في إيرن لأربعة عقود. وانتحرت امرأة في وقت سابق من الأسبوع احتجاجا على هذا الحظر حيث اشعلت النار في نفسها، الأمر الذي تسبب في سلسلة من الاحتجاجات.

يذكر أنه يتردد أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، يؤيد رفع الحظر لكنه لم يتمكن من فرض رؤيته على السلطات الدينية القوية في إيران، والتي ترى أن أجواء الاستاد غير مناسبة للنساء.