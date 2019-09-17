 محاكمة سوري في ألمانيا بتهمة الترويج لداعش - بوابة الشروق
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محاكمة سوري في ألمانيا بتهمة الترويج لداعش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 7:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 7:56 م

بدأت المحكمة الإقليمية في مدينة دريسدن الألمانية اليوم الثلاثاء محاكمة سوري بتهمة تجنيد أفراد من المنزل الذى يقطن به في مدينة بلاون الألمانية للانضمام إلى تنظيم داعش.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن السوري (23 عامًا) متهم بالدعم والترويج للانضمام لتنظيم إرهابي أجنبي.

ووفقًا لصحيفة الدعوى، التي تم تلاوتها في مستهل المحاكمة، نشر المتهم على نحو متكرر فيديوهات وصورا وأخبارا تروج لداعش في مجموعات دردشة على الإنترنت.

وبحسب البيانات، فإن المتهم وصل إلى ألمانيا عام 2015، وتم رفض طلب لجوئه، ويقبع في السجن الاحتياطي منذ يوليو عام 2018.


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