ممثل الاتحاد الأوروبي: خلال 10 سنوات سيتم حظر منتجات تصنع من البلاستيك

قال ستيفانو بانيجتي، ممثل الاتحاد الأوروبي، إن استخدام البلاستيك في حد ذاته ليس بالشيء السيئ، حيث يستخدم فى الكثير من المجالات، ولكن هنا نتحدث عن الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام الذي ظهر بكثرة في حياتنا اليومية، وبالتالى زيادة عدد المخلفات والآثار الضارة، فأصبح هناك حاجة ملحّة لالقاء الضوء على المشكلات البيئية الناجمة عن استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.

وأضاف خلال كلمته في ورشة العمل تحت عنوان "ضوابط الحد مِم استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"، أن الحل الأمثل هو الحد من استخدام البلاستيك، واللجوء إلى البلاستيك الذي يمكن تدويره، وقد تم اعتماد الاستراتيجية الخاصة بذلك.

وأشار إلى أن هناك عددا من المنتجات من البلاستيك أحادي الاستخدام سيتم حظرها خلال 10 سنوات من الآن، لافتًا إلى أن أضرار مخلفات البلاستيك في البحار والمحيطات وهو مايتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهود ليس فقط من قبل الحكوما، ولكن أيضًا المؤسسات واصحاب المصلحة والتفاعل بين جميع القطاعات.

وأكد أن مفوضية الاتحاد قامت بتحديد التزاماتها وتقديم دعم قدره 700 مليون يورو للقضايا الخاصة بالبيئة، ونقدم هذه الأموال من خلال تطبيق إدارة المخلفات الذي تشرف عليه وزارة البيئة، وهناك برامج مستقبلية يتم تنسيقها مع الوزارة في الإستهلاك والإنتاج المستدام.