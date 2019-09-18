فيسبوك يغلق لفترة وجيزة برنامج «شات بوت» لنتنياهو في يوم الانتخابات

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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الثلاثاء بعدما منع الموقع برنامج ”شات بوت“ للمحادثة الآلية عن حساب حزبه ليكود اليميني لانتهاكه قواعد الانتخابات.

وعاد البرنامج، وهو مصمم لمحاكاة ذكية للمحادثات البشرية مع مستخدم واحد عن طريق السمع أو الكتابة، للعمل بعد ساعات قليلة.

وقال نتنياهو في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي ”حملوا مطرقة وزنها 100 كيلوجرام وطرقوا بها ذبابة لأنها ذبابة لحزب ليكود“.

وأضاف ”أغلقوا وسائل الاتصال مع ناخبينا“.

وقالت اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل إن البرنامج تم استخدامه لنشر بيانات استطلاع بالمخالفة للقوانين.

‭‭‭‬‭‬‬‬وقلل نتنياهو من حجم المخالفة، قائلا ”شخص ما نشر استطلاعا صغيرا على فيسبوك“.

وحُذف على ما يبدو ما نشره برنامج الشات بوت ولم يعد ظاهرا على صفحة نتنياهو على فيسبوك.

ويحاول نتنياهو، الذي يكافح لضمان البقاء في منصبه، حشد المؤيدين له من خلال تحذيرهم من انخفاض إقبال المصوتين له.

وقالت شركة فيسبوك، ردا على سؤال عن تدخلها في حساب نتنياهو، في بيان إنها تعمل مع ”مفوضيات الانتخابات في كافة أنحاء العالم لحماية نزاهة الانتخابات“.

وأضافت ”تنص سياساتنا بوضوح على أن مطوري البرامج التابعين للدولة مطالبون بالالتزام بكافة القوانين المطبقة في البلد المتاح به التطبيق. حجبنا هذا الشات بوت لانتهاكه القانون المحلي لحين غلق مراكز الاقتراع في المساء“.

ولتمهيد الطريق لفيسبوك كي تعيد تشغيل البرنامج، قال حنان ملتسر رئيس اللجنة المركزية للانتخابات إنه تلقى تأكيدا من حزب ليكود بأنه لن يجري نشر بيانات استطلاعات أخرى على البرنامج.