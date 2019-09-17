البطالة تستمر في الارتفاع بالسويد خلال أغسطس

ارتفعت البطالة في السويد مجددا، بصورة غير متوقعة، في شهر أغسطس الماضي، مما يتناقض مع رؤية البنك المركزي التي تفيد بأن سوق العمل لا يزال قويا، بينما يخطط لزيادات أخرى لأسعار الفائدة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الثلاثاء، بأن نسبة البطالة المعدلة موسميا، قد ارتفعت إلى 7.4 % في أغسطس، بالمقارنة مع نسبة 7.2 % المنقحة في يوليو.

وكان خبراء اقتصاد توقعوا في استطلاع للرأي أجرته "بلومبرج" أن يسجل معدل البطالة نسبة 6.8 %.

وتعتبر الاحصاءات الخاصة بشهر أغسطس، أنباء سيئة بالنسبة لوزيرة المالية، ماجدالينا أندرسون، التي من المقرر أن تقدم ميزانية 2020 غدا الأربعاء.